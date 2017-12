No sufficient progress, keinen ausreichenden Fortschritt, bescheiden sie den schon fünf Runden währenden Verhandlungen. Die von Großbritannien so heiß ersehnte zweite Phase der Brexit-Gespräche, in denen es um die künftigen Beziehungen zwischen dem Königreich und der EU gehen soll, vertagt auf Dezember. Vielleicht. Denn die Brexit-Verhandlungen drehen sich im Kreis. Die Stimmung habe sich seit Theresa Mays Rede in Florenz zwar verbessert, sagen EU-Beamte, ein Deal scheine möglich, aber bislang hakt es beim Geld. Die Briten weigern sich, so sieht es die EU, ihre zugesagten finanziellen Verpflichtungen anzuerkennen, und solange das so ist: no sufficient progress.