In der EU rechnet man mit einem Wahlsieg von Johnson und der anschließenden Verabschiedung des Austrittsabkommens. Nach einer Ratifizierung des Vertrags durch das Europaparlament wäre der Weg für einen geordneten Austritt Großbritanniens am 31. Januar 2020 frei. Danach aber gehen die Brexit-Probleme erst richtig los: in der elfmonatigen Übergangsphase wollen die EU und das Vereinigte Königreich ein Freihandelsabkommen aushandeln. Dass das klappt, glaubt in Brüssel niemand. Da aber auch niemand damit rechnet, dass Boris Johnson schon im Juni 2020 (diese Frist schreiben die Verträge vor) eine Verlängerung der Übergangsphase beantragt, ginge ab Herbst wieder das Gespenst vom Brexit ohne die Regeln eines Freihandelsabkommens im Europaviertel um, das neue Gruseldatum ist der 31.12.2020.