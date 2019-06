Vom Tisch ist sein Name noch nicht, doch die Chancen des Niederbayern, Kommissionspräsident zu werden, sind in der letzten Gipfelnacht rapide gesunken. Sollte sein Name in den nächsten Tagen aus dem Spiel genommen werden, stünde Weber politisch vor dem Nichts. Es wäre ein tiefer Fall vom Spitzenkandidaten und Wahlsieger zum Mann, der leer ausgeht.