Darum geht es: Eine Mehrheit der EU-Staaten hält einen solidarischen Verteilschlüssel für unverzichtbar. Tusks Heimatland Polen sowie Tschechien und Ungarn aber weigern sich, einen entsprechenden EU-Beschluss aus dem Jahr 2015 umzusetzen, der die Umverteilung und Aufnahme von Flüchtlingen vorsieht. Tschechiens Ministerpräsident Andrei Babis sprach von einem "sinnlosen" Quotensystem. Sein polnischer Kollege Mateusz Morawiecki sagte vor seinem ersten EU-Gipfel, er freue sich, dass der polnische Ansatz in der Flüchtlingspolitik "immer mehr" verstanden werde.



EU-Diplomaten betonen dagegen, dass Ungarn, Polen und Tschechien in dieser Frage weitgehend isoliert seien. Tatsächlich hatte die EU-Kommission die drei osteuropäischen Länder vor kurzem beim Europäischen Gerichtshof verklagt, weil sie die Quoten nicht umgesetzt haben. Der Sinn hinter den Quoten: Nach den sogenannten Dublin-Regeln müssen Asylanträge in dem EU-Land bearbeitet werden, in dem die Flüchtlinge zuerst europäischen Boden betreten. Dies führte in den vergangenen Jahren aber zu einer massiven Überlastung südlicher EU-Staaten. Die sollten entlastet werden.