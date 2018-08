Wie wenig das auf anderen Feldern gelingt, wird der Gipfel ebenso eindrucksvoll zur Schau stellen. Schon mit seinem Einladungsschreiben hat EU-Ratspräsident Tusk die Mehrheit der EU-Mitglieder gegen sich aufgebracht. Mit einem einzigen Absatz erklärt der Tusk die EU-Flüchtlingsverteilung mal eben für gescheitert. Während Polen, Tschechien und Ungarn finden, dass der Pole hiermit nur die Realität beschreibt, herrscht in anderen Hauptstädten blanke Wut, auch in Berlin. Der quälende Streit über Europas Flüchtlingspolitik ist damit wieder voll entbrannt. Denn eine Mehrheit der EU-Staaten hält einen solidarischen Verteilschlüssel für unverzichtbar.



Auch von der EU-Kommission erntete Tusk Kritik in einer Schärfe, wie sie selten ist. Entweder man finde eine gesamteuropäische Lösung oder gar keine, schimpfte Vizekommissionspräsident Timmermans. Bis zum Sommer hatte sich die EU noch Zeit gegeben, um einen Kompromiss zu finden. Atmosphärisch hat Tusk diesem Vorhaben einen schweren Schlag versetzt. Beim Gipfel müssen die Scherben nun zusammengehkehrt werden. Mancher wird sich dabei wie auf einer Zeitreise zurück in die Hochzeit der Flüchtlingskrise zurückversetzt fühlen, als die EU über diesen Streit auseinanderzubrechen drohte.