Flexibel bleibt die EU der 27 bei der Frage der künftigen Beziehungen. Sollten die Gespräche zwischen Theresa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn auf den dauerhaften Verbleib Großbritanniens in der Zollunion hinauslaufen, würde die EU in der dem Austrittsabkommen angehängten Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien darauf eingehen.



So sehr die immer neue Verschiebung des Brexits auch an den Nerven zerrt, mancher in der EU hofft noch auf die ganz große Wende. Je länger sich der Brexit nach hinten verschiebt, desto größer die Chancen, dass er durch ein neues Referendum und einen Stimmungswandel vielleicht noch ganz abzuwenden ist – so die heimliche Hoffnung. Das aber liegt nicht in den Händen des EU-Gipfels. Der muss heute erstmal lediglich eine eckige Klammer mit einem Datum füllen.