Beim Kaffeetrinken das leidige Thema Brexit abhaken und sich dann beim Abendessen in Ruhe und ohne Zeitlimit dem wirtschaftlich so wichtigen Umgang mit China widmen: Das war eigentlich der Plan für den ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs rangen am Donnerstag bis in den späten Abend hinein, wie sie mit der verfahrenen Brexit-Situation umgehen sollen. Das Thema China wurde schließlich auf den Freitag geschoben. Statt einen ganzen Abend gab es deutlich weniger Zeit dafür.