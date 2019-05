Und sie wollten umreißen, wie die Union ohne Großbritannien weitermachen soll. "Der Sibiu-Gipfel ist der Moment, in dem wir allen Europäerinnen und Europäern eine klare Perspektive für die Zukunft bieten müssen", hatte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im vergangenen Jahr als Ziel für das Treffen ausgegeben. Es kam aber anders als erwartet. Die Briten sind noch immer in der EU und kaum jemand würde heute noch darauf wetten, wie lange noch.



Das Gezerre um den Brexit hat die EU ein Stück weit gelähmt und den Blick in die Zukunft zunächst einmal verstellt. Gemessen an dem ursprünglich formulierten Anspruch war der Gipfel also eigentlich schon gescheitert, bevor er begonnen hatte. Das zeigt auch das gemeinsame Abschlusskommuniqué. Besser zusammen als allein, heißt es in der "Sibiu-Erklärung" sinngemäß. "Wir werden vereint durch dick und dünn gehen", versichern sich die 27 EU-Staaten. Und: "Wir können und wir werden mit einer Stimme sprechen." Außerdem werden zehn "Verpflichtungen" für die Zeit nach der Europawahl genannt, unter ihnen die gemeinsame Achtung der Rechtsstaatlichkeit, die Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa und eine stärkere Rolle der EU in der Welt.