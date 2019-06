Ich habe mit einer gewissen Zufriedenheit feststellen können, dass es gar nicht so einfach ist, mich zu ersetzen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

Tusk sagte: "Wir sehen uns am 30. Juni wieder." Zuvor nehmen unter anderem Merkel, Macron, Italiens Regierungschef Giuseppe Conte, Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 28. und 29. Juni am G20-Gipfel in Japan teil. Juncker nahm die schwierige Suche nach einem Nachfolger mit Humor. "Ich habe mit einer gewissen Zufriedenheit feststellen können, dass es gar nicht so einfach ist, mich zu ersetzen", scherzte der scheidende Kommissionspräsident. "Ich bin überzeugt, dass der laufende Prozess der Spitzenkandidaten nicht am Ende ist."