Mays Rede soll wohl vor allem ein politisches Signal sein. Denn britischen Medienberichten zufolge muss sie mit heftigem Widerstand aus den eigenen Reihen rechnen. Laut "Telegraph" führte sie am Wochenende zwei Telefonkonferenzen mit Kabinettsmitgliedern, um mehr Unterstützung in den eigenen Reihen für ihre Brexit-Pläne zu bekommen. Die kommenden Tage könnten zu den schwierigsten ihrer Amtszeit als Regierungschefin gehören, wird prophezeit, denn in Mays Partei, den konservativen Tories, herrsche große Unzufriedenheit mit Mays Verhandlungsstrategie.



Großbritannien will Ende März 2019 die EU verlassen. Die politisch angeschlagene Premierministerin steht unter erheblichem Druck von mehreren Seiten. Einzelne Tories griffen May am Wochenende in Medien massiv an und drohten ihr wieder damit, das Misstrauen auszusprechen. Kommen genügend Unterzeichner eines "Misstrauenbriefs" zusammen, könnten die Parlamentarier eine Neuwahl der Parteispitze erzwingen.