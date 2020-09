Einrichtung für Ausreisepflichtige

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Anders als gewöhnliche Abschiebehäftlinge dürfen die deutschen Behörden Gefährder nach Einschätzung eines wichtigen Gutachters am Europäischen Gerichtshof in normalen Haftanstalten unterbringen.



Diese Unterbringung sei möglich, allerdings ohne Kontakt zu verurteilten Gefangenen. Die Meinung des Generalanwalts ist für die obersten Richter der EU nicht verbindlich, häufig richten sie sich aber nach seiner Empfehlung. Ein Urteil dürfte in einigen Monaten fallen.