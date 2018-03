Malmström hofft auf ein Einlenken der USA. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Reaktion der EU auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle könnte nach den Worten von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström monatelang auf sich warten lassen. Von dem Moment an, in dem die US-Zölle in Kraft treten, habe die EU 90 Tage lang Zeit, sagte Malmström. Man plane eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation.



Sie wolle mit dem US-Handelsbeauftragten sprechen. Sie sei nach wie vor der Meinung, dass die EU von den US-Maßnahmen ausgenommen werden sollte.