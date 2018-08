Bislang hieß es in Brüssel immer: "Die EU verhandelt nicht mit der Pistole auf der Brust." Die USA müssten zunächst die Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aufheben, bevor über andere Themen gesprochen werden könne. Angesichts des Ernstes der Lage dürfte die EU allerdings tatsächlich nicht ganz so kategorisch in die Gespräche gehen. In EU-Kreisen wird argumentiert, dass man wegen der Vergeltungszölle auf US-Produkte in der derzeitigen Situation auf Augenhöhe verhandeln könnte - ganz sicher ist das aber noch nicht. Juncker ließ vorab wissen: "Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank. Insofern brauchen wir uns auch nicht zu verteidigen." Und: "Es kann ja auch sein, dass Herr Trump uns auch etwas anzubieten hat." Wenn sich Trump tatsächlich gesprächsbereit zeigen sollte, müsste sich die EU-Kommission von den EU-Staaten erst einmal ein Mandat für echte Verhandlungen holen. Dieses könnte nur einstimmig erteilt werden.