Robert Lighthizer und Cecilia Malmström (Archiv). Quelle: Stephanie Lecocq/POOL EPA/AP/dpa

Zur Entschärfung des Handelskonflikts wollen die EU und die USA ihre Treffen intensivieren. "Es bleibt noch viel Arbeit", teilte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström mit. Sie hatte sich mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel getroffen. Beide kündigten weitere Treffen an.



Jüngst hatte sich die Stimmung verschlechtert. Ein EU-Vorschlag, alle Autozölle abzuschaffen, missfiel US-Präsident Donald Trump. Er sagte: "Die EU ist fast so schlimm wie China, nur kleiner."