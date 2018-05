Ein Großteil der Mehrausgaben fließt in den Bereich Grenzschutz, Innere Sicherheit und Bewältigung der Migration, in diesem Bereich ist die Steigerung am größten. Die EU reagiert damit auf die Forderung, sich als Konsequenz aus der Flüchtlingskrise besser zu wappnen gegen illegale Migration und für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Die Zahl der Frontex-Mitarbeiter etwa soll um mehrere Tausend steigen. Auch in Bildung und Forschung will Brüssel mehr Geld stecken, etwa in das Studenten-Austauschprogramm Erasmus.