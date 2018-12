Bundesbankpräsident Jens Weidmann.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann sieht die Einigung zwischen Italien und der EU im Streit um den italienischen Haushalt skeptisch. Er sei "besorgt, was das für die künftige Haushaltsdisziplin im Euro-Raum bedeutet", sagte Weidmann der "Welt am Sonntag".



Die Regierung in Rom plant nun mit einer Neuverschuldung von 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung an. Zuvor hatte sie 2,4 Prozent angepeilt; das hatte die EU-Kommission abgelehnt. Ursprünglich hatte sie Rom nur 0,8 Prozent zugesagt.