Wir geben alles aus, was wir ausgeben dürfen. Günther Oettinger, EU-Haushaltskommissar

Die EU müsse sehen, wie man in ganz Europa die Infrastruktur verbessern könne. Sie könne aber nur die Mittel verteilen, die ihr die Mitgliedstaaten gäben. "Wir geben alles aus, was wir ausgeben dürfen", sagte Oettinger. "Wir müssen aufpassen, dass Europa nicht so viel Schulden hat." Italien liege in der Schuldentabelle mit ganz oben. Man dürfe das Vertrauen der Märkte nicht verlieren.