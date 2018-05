Juncker warnt vor neuer Spaltung der EU. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat angesichts der Forderungen nach einer Verknüpfung von EU-Geldern an die Aufnahme von Flüchtlingen vor einer neuen Spaltung Europas gewarnt. "Ich wünsche keine neue Spaltung in Europa, davon hatten wir genug", so Juncker.



Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie künftig die Verteilung von EU-Geldern an neue Bedingungen knüpfen will. Berücksichtigt werden soll auch das Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen.