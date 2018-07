Und dieses Freihandelsabkommen ist nicht das Einzige, das im Raum steht oder die EU bereits umgesetzt hat. Es fügt sich ziemlich konsequent in eine Reihe anderer Freihandelsabkommen: Mit Japan hat die EU im vergangenen Jahr einen Freihandelsvertrag unter Dach und Fach gebracht; mit der mexikanischen Regierung hat es in diesem Frühjahr einen Durchbruch gegeben. Künftig sollen fast alle Waren zwischen Mexiko und der EU zollfrei handelbar sein, auch Landwirtschaftsprodukte. Beide Seiten stehen zu ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und sollen dafür sorgen, Korruption im privaten und öffentlichen Bereich zu bekämpfen.



Und mit Kanada ist im vergangenen Herbst das Abkommen CETA in Kraft getreten. Mit Indien, Indonesien oder Singapur befindet sich die EU in Gesprächen über mögliche Abkommen. Auch der südamerikanische Staatenverbund Mercosur mit seinen rund 300 Millionen Bürgern und Konsumenten steht auf der Liste möglicherweise umzusetzender zollfreier Handelsströme. Man könnte das geplante Abkommen mit Australien also im Gesamtzusammenhang einer Freihandelsoffensive der EU werten, in Zeiten, wo Wirtschaft und Unternehmen sich in verschiedenen Regionen der Welt mit einem steigenden Vorschub protektionistischer Tendenzen konfrontiert sehen.