Migranten in Paris könnten von Asylreform profitieren. Archivbild Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Die Innenminister der EU diskutieren heute in Luxemburg über die festgefahrene Reform der europäischen Asylpolitik. Weil es Streit über eine mögliche Quote zur Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Länder gibt, kommt die Reform kaum voran.



Dabei geht es um das sogenannte Dublin-System, nach dem jener Staat für einen Migranten zuständig ist, in dem dieser erstmals EU-Boden betreten hat. Vor allem Ungarn und Polen, aber zuletzt auch Österreich, wehren sich gegen eine verbindliche Quote.