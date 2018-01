Galina und ihr Chef Dimitar Kirov von der bulgarischen Flüchtlingsagentur kennen das nur zu gut. Bulgarien ist das erste EU-Land auf der Route von der Türkei über Rumänien, Ungarn nach Österreich und Deutschland. Bulgarien registriert die Flüchtlinge, nimmt sie auf. Wer in Europa bleiben will, müsste hier Asyl beantragen, so will es die sogenannte "Dublin"-Regel, nach der Migranten im ersten EU-Land um Aufnahme ersuchen müssen.