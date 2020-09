Nikos Anastasiades spricht mit Journalisten. Archivbild

Quelle: Martial Trezzini/AP/dpa

Der Zustrom von Migranten aus dem Nahen Osten und der Türkei nach Zypern dauert an: Allein in den ersten neun Monaten des Jahres wurden nach Polizeiangaben knapp 9.000 Migranten auf der Touristeninsel aufgegriffen.



2016 waren es nur 2.936 gewesen; 2017 stieg die Zahl auf 4.582 und 2018 auf 7.761, berichtete die zyprische Zeitung "Phileleftheros". Präsident Nikos Anastasiades forderte Hilfe von der EU. In der EU-Inselrepublik leben zurzeit mehr als 20.000 Migranten und Flüchtlinge. Die Aufnahmelager sind überfüllt.