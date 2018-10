Der Weltklimarat drängt zu raschem Handeln für das 1,5-Grad-Ziel. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach dem Bericht des Weltklimarats drängen Klimaschützer die EU zu mehr Anstrengungen, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Die EU müsse ihre mittel- und langfristigen Klimaziele deutlich erhöhen, erklärte das Climate Action Network (CAN) in Brüssel. Die EU-Umweltminister wollen morgen in Luxemburg die nächste Weltklimakonferenz in Polen im Dezember vorbereiten.



Laut Weltklimarat IPCC ist eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad möglich, wenn sofort entschieden gehandelt werde.