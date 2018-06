Containerhafen in Großbritannien Quelle: imago

Die europäischen Vergeltungszölle betreffen dann US-amerikanische Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder. Das hat die EU-Kommission nach eigenen Angaben entschieden. Bis die Zölle Anfang Juli in Kraft treten, sollen die Mitgliedsstaaten in Abstimmung mit der EU-Kommission die notwendigen Vorbereitungen treffen, erklärte Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic in Brüssel.