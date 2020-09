Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit (rechts).

Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat alle Mitgliedsländer aufgerufen, ihre Pandemie-Pläne mit Blick auf das neue Coronavirus zu überarbeiten. Sie betonte in Rom vor der Presse: "Die Europäische Union ist noch in der Eindämmungsphase, es ist wichtig, das zu unterstreichen."



Es gehe also weiter um den Schutz vor einer ganz großen Ausweitung. Aber die Lage bei der neuen Lungenkrankheit könne sich schnell ändern. Dies sehe man auch an dem jüngsten Ausbruch in Italien.