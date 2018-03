Die Europäer könnten erst einmal nichts tun, um den US-Präsidenten nicht weiter zu reizen. Denn der hat bereits mit weiteren Strafzöllen auf europäische Autos gedroht. Sie würden vor allem Deutschland treffen, das 2017 fast eine halbe Million Fahrzeuge in die USA exportiert hat. An einem Handelskrieg an allen Fronten haben auch viele andere EU-Länder kein Interesse. Denn die USA sind mit 375 Milliarden Euro der mit Abstand größte Absatzmarkt der europäischen Wirtschaft. Die EU-Exporte von Stahl und Aluminium belaufen sich dagegen auf gut sechs Milliarden Euro pro Jahr - weniger als zwei Prozent des Gesamtvolumens.

