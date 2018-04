Ein weißes Kreuz für eine Unfalltote. Symbolbild Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Zahl der Verkehrstoten in der EU ist 2017 kaum zurückgegangen. Im vergangenen Jahr kamen 25.300 Menschen auf Europas Straßen ums Leben, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Das waren 300 Tote weniger als im Vorjahr.



Von ihrem politischen Ziel, die Zahl der Verkehrstoten zwischen 2010 und 2020 zu halbieren, hatte sich die Brüsseler Behörde schon 2017 so gut wie verabschiedet. Als neues Ziel wurde ausgegeben, dass es bis 2050 gar keine Verkehrstoten mehr geben soll.