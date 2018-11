Die italienische Zeitung "La Stampa" hatte zuvor berichtet, Salvini könnte die geplanten Ausgaben für die Bürgereinkommen doch noch zurückzuschrauben und die Rentenpläne überdenken. Die Regierung in Rom setzt in ihrem Entwurf ein Defizit von 2,4 Prozent an - dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung geplant. Von der EU-Kommission geforderte Änderungen lehnt sie ab.