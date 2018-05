Der Nettozahler Großbritannien tritt im kommenden Jahr aus der EU aus. Die EU-Kommission will die dadurch entstehende Finanzierungslücke ausgleichen und sieht gleichzeitig einen deutlich höheren finanziellen Mehrbedarf in Bereichen wie Grenzsicherung, Migration und Forschung. In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung bereits "zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt" bereit erklärt. EU-Kommissar Oettinger hatte am Morgen in der ARD gesagt, auf Deutschland kämen nach seinem Vorschlag Mehrausgaben von elf bis zwölf Milliarden Euro pro Jahr zu. 3,5 bis vier Milliarden Euro davon seien notwendig, um die zu erwartende Brexit-Lücke im Budget zu schließen und neue Aufgaben zu finanzieren, so Oettinger.