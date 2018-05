Oberstes Gericht in Warschau. Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Polen muss sich als erstes Land einem Verfahren wegen Gefährdung von Grundwerten der EU stellen. Grund ist der Umbau der Justiz durch die nationalkonservative Regierung in Warschau. Die EU-Kommission sieht den Rechtsstaat in Gefahr und beantragte, dass sich der Rat der EU-Länder mit Sanktionen befasst.



Schlimmstenfalls könnten Polen Stimmrechte entzogen werden. Warschau will nicht nachgeben. Präsident Andrzej Duda unterschrieb zwei kritisierte Justizgesetze.