EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Archivbild

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die SPD lobt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für die Auswahl ihres Teams für die nächsten fünf Jahre. "So viele Frauen hatten wir noch nie in der Kommission", sagte der Chef der SPD-Europaabgeordneten, Jens Geier. "Dafür muss man Frau von der Leyen erstmal loben."



Die künftige Kommissionspräsidentin will ihr Team und die Aufgabenverteilung für die kommenden fünf Jahre heute vorstellen. Der Kommission sollen 13 Frauen - einschließlich von der Leyen selbst - und 14 Männer angehören.