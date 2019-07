Am Dienstag hatte sich die italienische Regierung bemüht, die Wogen zu glätten. Das italienische Haushaltsdefizit werde in diesem Jahr 2,04 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht überschreiten, hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte in Brüssel zugesagt. Rom sei "im Einklang mit den eigenen Prognosen".