Gerichtsakten stapeln sich Quelle: imago

Die EU-Kommission denkt gerne groß: "A New Deal for Consumers", einen neuen Deal für Verbraucher nennt sie den Vorschlag, der am Mittag in Brüssel veröffentlicht wird. Und tatsächlich könnte er das Verhalten von Verbrauchern und Unternehmen europaweit revolutionieren. Was bislang nur in einzelnen Mitgliedsstaaten und in den USA Praxis ist, käme EU-weit für alle Bürger: das Recht auf Sammelklagen. Ein Großkonzern wie VW, der seine europäischen Kunden mit gefälschten Abgaswerten getäuscht hat und trotzdem eine Entschädigung verweigert, könnte nicht weiter mauern.