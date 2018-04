Das europäisch-amerikanische Verhältnis dürfte mit all dem vermutlich weiter belastet werden. US-Firmen wie Apple haben sich in der Vergangenheit bereits über vermeintlich unfaires Vorgehen der EU-Kommission beschwert. Die Brüsseler Behörde führt nämlich neben den Legislativvorstößen eine Reihe von wettbewerbsrechtlichen Verfahren gegen Firmen aus dem Silicon Valley. Der iPhone-Hersteller Apple wurde etwa dazu verdonnert, mehr als 13 Milliarden Euro an Steuern wegen unerlaubter Staatsbeihilfen an Irland zurückzuzahlen. Zuletzt stand der US-Konzern Amazon in Luxemburg im Fokus. Kritiker führen an, dass Europa damit seiner hinterherhinkenden Digitalindustrie Rückenwind verleihen wolle.



US-Präsident Donald Trump droht wegen vermeintlich unfairer EU-Zollregelungen bereits mit einem Handelskrieg. Im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums mehren sich nach einem Bericht des "Spiegel"-Magazins daher die Warnungen, dass das Vorhaben als protektionistischer Akt aufgefasst werden könne. Die Maßnahme laufe auf eine Zusatzsteuer für ein halbes Dutzend amerikanischer Firmen hinaus und richte mehr Schaden an, als sie nutze. Eine Revanche für Trumps Steuern sind die Digitalsteuern aber nicht - die Vorbereitungen für den Vorstoß laufen bereits seit Monaten. Das Timing nun sei allerdings "nicht ideal", heißt es in Brüssel.



