Der Entwurf des heutigen Vorschlages kursiert in Brüssel schon eine Weile. In ihm werden Plastikprodukte in verschiedenen Gruppen gelistet. Auf der Verbotsliste stehen derzeit neben Strohhalmen auch Plastikbesteck und -geschirr, Wattestäbchen und Stäbe, an denen Luftballons gehalten werden. Luftballons selbst finden sich neben Getränkebechern, Zigarettenfiltern, Feuchttüchern und Tampon-Applikatoren auf einer anderen Liste. Hersteller dieser Produkte sollen sich künftig an den Kosten für Müllentsorgung, Umweltschutz und Informationskampagnen beteiligen.



Außerdem sollen bis 2025 90 Prozent aller Plastikflaschen, die auf den Markt kommen, auch wieder eingesammelt werden. Es bleibt den Mitgliedsstaaten überlassen, ob sie das mit einem Pfandsystem durchsetzen oder bestimmte Einsammelziele bewerben.