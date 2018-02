Dort wird in der Bevölkerung bisher vielfach eine weitere EU-Erweiterung mehrheitlich abgelehnt. In der letzten Eurobarometer-Studie der Kommission vom Dezember sprachen sich nur 42 Prozent der EU-Bürger für Erweiterungen in den nächsten Jahren aus, 47 Prozent waren dagegen. "Alle müssen ihre Hausaufgaben machen", sagte Hahn. Dazu gehöre auch, in den Ländern der bisherigen EU für die Erweiterung zu werben.