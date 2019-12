Der britische Premierminister Boris Johnson. Archivbild

Die EU-Kommission zeigt sich besorgt über die kurze Verhandlungsfrist für einen Partnerschaftsvertrag mit London nach dem Brexit. Die Zeit sei sehr knapp für eine Einigung über ein Handelsabkommen, sagte Vizepräsident Valdis Dombrovskis. "Wir müssen sehen, was genau in dieser Frist erreicht werden kann." Bestimmte Dinge seien in diesem Zeitrahmen nicht möglich.



Bis Ende 2020 will Boris Johnson ein Partnerschaftsabkommen vereinbaren und ratifizieren. Eine Verlängerung ist möglich, wird aber von ihm abgelehnt.