Versöhnliche Geste: Juncker und May bei einem EU-Gipfel. Quelle: Olivier Hoslet/EPA/dpa

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht die Schuld für den Brexit nicht nur in Großbritannien. Wie Premierministerin Theresa May selbst gesagt habe, "haben die Briten sich nie wohlgefühlt in der Europäischen Union", sagte Juncker.



"Und man hat ihnen auch 40 Jahre lang nicht die Gelegenheit gegeben, sich wohlfühlen zu können." Großbritanniens Austritt sei eine "Niederlage, die wir uns alle anheften müssen". Zuletzt hatte Brüssel Zeichen der Entspannung in Richtung London gesendet.