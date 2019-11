Ursula von der Leyen hält eine Rede.

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Mit dem Hinweis auf ihre eigene Familiengeschichte hat die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dem Krebs in Europa den Kampf angesagt. "Als ich als Mädchen in Brüssel lebte, starb meine kleine Schwester im Alter von elf Jahren an Krebs", sagte sie.



"Ich erinnere mich an die enorme Hilflosigkeit meiner Eltern, aber auch der medizinischen Betreuer, die sich so liebevoll um sie kümmerten." Jeder kenne eine ähnliche Geschichte aus der eigenen Familie oder dem Bekanntenkreis, sagte von der Leyen.