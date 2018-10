Der frühere finnische Premier Alexander Stubb. Archivbild Quelle: Roni Rekomaa/Lehtikuva/dpa

Der frühere finnische Premier Alexander Stubb will Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Dies kündigte der 50-Jährige in Straßburg an. Er sehe sich selbst als moderaten und proeuropäischen Mitte-Rechts-Kandidaten, sagte er.



Einen Schwerpunkt wolle er auf die Verteidigung der europäischen Werte legen. Mit der Bewerbung um die EVP-Spitzenkandidatur macht Stubb dem CSU-Europapolitiker und EVP-Fraktionschef Manfred Weber Konkurrenz.