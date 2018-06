Juncker fürchtet keine Rückkehr der Euro-Krise. Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fürchtet trotz der neuen Euro-kritischen Regierung in Italien keine Rückkehr der Euro-Krise. "Nein. Die Reaktionen der Finanzmärkte sind irrational", sagte Juncker den Zeitungen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland".



Nicht aus jedem Ausschlag an der Börse seien politische Schlussfolgerungen zu ziehen. "Die Investoren haben sich zu oft getäuscht." In Italien wurde am Freitag die neue Euro-kritischen Regierung vereidigt.