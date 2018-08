Wir brauchen keine zusätzlichen Erhöhungen der Zölle, sondern eine Beruhigung der Gesamtlage. Jean-Claude Juncker



In Brüssel haben sie sich große Mühe gegeben, die Erwartungen an das Treffen so niedrig wie möglich zu hängen. Denn zwischen Desaster und Erfolg ist alles denkbar: "Ich bin nicht übermäßig optimistisch. Wir machen hier deutlich, dass wir nicht die Feinde der USA sind", so Juncker. "Wir haben eine gemeinsame Geschichte, die darf man nicht vergessen." Donald Trump hatte auf Twitter noch mal scharf geschossen und an seiner Erzählung vom schmarotzerhaften und ausbeuterischen Europa weiterstrickt. "Wenn wir nicht über etwas Faires verhandeln, dann haben wir eine gewaltige Vergeltungskraft. Wir wollen sie nicht benutzen, aber wir haben gewaltige Kräfte", twitterte der US-Präsident vor seiner Begegnung mit dem EU-Kommissionspräsidenten."