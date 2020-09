Jean-Claude Juncker.

Nach fünf Jahren im Amt zieht der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Vormittag in einer Rede im Europaparlament Bilanz. Im Anschluss beantwortet der 64-Jährige Fragen der Abgeordneten.



Seine Amtszeit endet am 1. November. Allerdings dürfte er noch mindestens einen Monat kommissarisch die Geschäfte führen, bis Ursula von der Leyen übernimmt. In Junckers Amtszeit fallen etliche Krisen der Europäischen Union, darunter die Schuldenkrise und die Flüchtlingskrise 2015.