Die Franzosen neigen häufig zur großen Linie, die Deutschen interessieren sich eher für die Details. Das wird zwischen Macron und Merkel vermutlich nicht anders sein. Nino Galetti

heute.de: Zuletzt hat Kanzlerin Merkel aber gar nicht mehr reagiert - und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf einen öffentlichen Brief Macrons antworten lassen.



Galetti: Macron hatte seinen Namensartikel nicht als französischer Präsident, sondern lediglich unter seinem Namen veröffentlicht. Der Artikel hatte die Überschrift "Renaissance", also den Namen seines Wahlbündnisses für die Europawahlen. Im Klartext: Das war kein Brief des französischen Präsidenten an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, sondern ein Aufruf des Wahlkämpfers Macron an die europäischen Bürger. Daher war es angemessen, dass darauf die CDU-Parteichefin antwortet und nicht die Bundeskanzlerin.