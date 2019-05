Blick in das Europaparlament. Archivbild

Quelle: Laurent Dubrule/EPA/dpa

Das Europaparlament will nur einen der Europawahl-Spitzenkandidaten zum Chef der EU-Kommission wählen. Darauf verständigten sich die Fraktionschefs einer Mehrheit der Abgeordneten am Dienstag, wie Parlamentspräsident Antonio Tajani bestätigte.



Die Einigung der Fraktionsspitzen ist vor allem eine Ansage an die EU-Staats- und Regierungschefs kurz vor dem EU-Sondergipfel. Denn dort gibt es Widerstand dagegen, dass nur einer der Spitzenkandidaten an den Kopf der mächtigen Behörde rücken kann.