Manfred Weber und Markus Söder. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber kann laut CSU-Chef Markus Söder nach wie vor EU-Kommissionspräsident werden. "Sie sehen an der ganzen Schacherei, dass da immer noch alles möglich ist. Und zwar von einer Sekunde auf die andere", sagte Söder dem Bayerischen Rundfunk.



"Wer die meisten Stimmen hat, der hat den Führungsanspruch. Und der Wahlsieger war die EVP", so Söder. Weber baue Brücken. "Deshalb ist er auch für jedes Spitzenamt in Europa, und bestens für den Kommissionspräsidenten geeignet."