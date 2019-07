Von der Leyen sah "Signale" aus dem Rat der Mitgliedstaaten für einen Dialog, um das Spitzenkandidaten-Modell für alle Seiten akzeptabel zu machen. Ziel sei ein "ausgereiftes Verfahren", das "dem Zweck Europas dient". Von der Leyen kündigte gleichzeitig an, sie wolle in der neuen EU-Kommission dieselbe Anzahl von Männern und Frauen. Sie werde deshalb die Staats- und Regierungschefs bitten, für jeden Kommissarsposten sowohl einen Mann als auch eine Frau vorzuschlagen.



Bei einer Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Klimaneutralität zu einem ihrer Hauptziele machen. Dabei gelte es, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken und wirtschaftliche Chancen zu nutzen, sagte sie am Mittwoch in einer öffentlichen Anhörung der liberalen Fraktion im Europaparlament.