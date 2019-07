Ursula von der Leyen will EU-Kommissionspräsidentin werden.

Eine Mehrheit der Sozialdemokraten im Europaparlament will nach Angaben aus der Fraktion für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin stimmen. Das erfuhr die dpa aus Fraktionskreisen in Straßburg.



Die Erfolgsaussichten der scheidenden deutschen Verteidigungsministerin bei der Wahl am Dienstagabend steigen damit erheblich. Die Nominierung von der Leyens war im Parlament auf Kritik gestoßen, weil sie nicht aus dem Kreis der Spitzenkandidaten stammt.