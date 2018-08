Und Brüssel? Die EU-Kommission scheint machtlos und spricht gebetsmühlenartig vom "humanitären Imperativ". Das Wohl der Menschen an Bord der "Diciotti" müsse an erster Stelle stehen. Man sei mit EU-Ländern in Kontakt und arbeite an einer schnellen Lösung. Die ganze Woche wird nun schon an dieser schnellen Lösung gearbeitet.