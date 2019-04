Doch wie soll so eine Agrarwende gelingen? Kritiker befürchten, dass dies ähnlich schlecht funktionieren könnte wie mit der sogenannten Greening-Reform von 2015. Mit dem Greening werden seitdem 30 Prozent der Direktmittel an Umweltstandards gekoppelt, die leicht über dem gesetzlichen Minimum liegen. "Aber die Vorgaben sind so vage und lax, dass viele Höfe das ohne große Anstrengung erreichen", sagt Ökonom Heinemann. So bemängeln Experten etwa, dass Agrarlobbyisten im Verlauf des Gesetzgebungsprozesses erreichten, dass auf diversen Greening-Flächen auch weiterhin Pestizide eingesetzt werden dürfen. Insekten finden darin deshalb wiederum kein Zuhause. Der Europäische Rechnungshof hielt in einer Evaluation fest, das Greening habe die Ökobilanz der Agrarbranche bisher nicht signifikant verbessert.